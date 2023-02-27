Жители Севастополя продавали Украине координаты военных объектов Минобороны РФ

Двух жителей Севастополя задержали за госизмену.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФСБ, мужчины сами предложили сотрудникам украинских спецслужб покупать у них информацию о местоположении объектов Минобороны РФ.
Один из задержанных передал несколько сообщений по электронной посте, второй не успел ничего отправить.
В отношении мужчин 1979 и 1995 годов рождения возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена» (275) и «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством» (ст. 275.1). По первой статье полагается до 20 лет тюрьмы, по второй – до 8 лет. Оба подозреваемых взяты под стражу.
Севастополь, Олег Яковенко
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