Хотят убежать: украинцев, желающих выехать за границу, объявили предателями

Каждый украинец, желающий выехать за границу, может считаться предателем. Это следует из заявления советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка Deutsche Welle.

Как уже сообщал «Новый День», мужчинам 18 – 60 лет без особого разрешения запрещено не только покидать территорию страны, но и место жительства. Исключение сделано лишь для нескольких категорий, среди которых многодетные отцы, отцы-одиночки, инвалиды.

На вопрос журналиста немецкой ТРК «Правильно ли я понимаю, что вопрос снятия ограничений на выезд мужчин за границу сейчас не должен подниматься?» Подоляк заявил:

«Не надо спекуляций. Что значит ограничение прав? Кроме прав людей в Украине есть обязанность какая-то или нет? Или мы только о правах – Что государство должно обеспечить чем-то, дать возможность выехать, дать возможность жить, как человек хочет?»

Подоляк подчеркнул, что так можно ставить вопрос, но в другое время, а сейчас вопрос ставится по-другому: «Хочешь пересечь границу – то есть, хочешь сказать, что Украина должна перестать существовать, потому что ты пересек границу. Потому что , когда мы говорим «открыть границы для мужчин», это означает – кто хочет убежать от принятия мужского решения? А они хотят убежать. И это ответ на решение «кто вы?».

Киев, Платон Ефимчук

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