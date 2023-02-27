В Крыму произошло землетрясение

Жители Южного берега Крыма ощутили подземный толчок. Об этом они сообщают в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ощущения крымчан не обманули: факт землетрясения подтвердили сейсмологи.

«От дежурного Алуштинской сейсмической станции поступила информация о том, что в 16:25 в акватории Черного моря на удалении 25 км от прибрежной территории Алушты и на глубине 15 км было зафиксировано землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре. На территории Республики Крым едва ощутимы. Последствий и разрушений нет», – сообщил со ссылкой на МЧС помощник главы РК Олег Крючков.

Ялта, Лиана Макоба

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