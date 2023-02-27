Вместе с НАТО готовы отразить русский десант в Приднестровье – ВСУ

НАТО и Украина не позволят российскому десанту высадиться в Приднестровье.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
«Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь это необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Ну кто же им разрешит!», – высказалась Гуменюк.
По ее словам, подразделения ВСУ сосредоточены на данном участке границы «в соответствии с той угрозой, которая гипотетически возможна».
Симферополь, Валентин Карамазов
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