Ялту обещают очистить от мусора до 1 апреля

Большую Ялту обещают полностью очистить от мусора до 1 апреля. Об этом заявила глава города Янина Павленко.
Как передает коррсепондент РИА «Новый День», из Гурзуфа и Алупки на сегодняшний день вывезено около 150 тонн мусора.
С 28 февраля городские власти планируют увеличить число уборщиков территорий и приступить к наведению порядка в Гаспре и Кореизе.
Напомним, администрация Ялты оказалась в числе тех, кто не справился с поручением главы РК Сергея Аксенова по уборке территорий, не завершил процесс комплектации необходимыми кадрами – дворниками и озеленителями. И в итоге ряд должностных лиц получили дисциплинарные взыскания.
Ялта, Лиана Макоба
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