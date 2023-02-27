Объем туристического бронирования в Крыму сократился почти в 2 раза

Продажи туров в Крым в 2023 году резко сократились. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сложности с транспортной доступностью полуострова, отразившиеся на показателях туриндустрии в минувшем году, окажут отрицательное влияние и на грядущий сезон, считают специалисты.

«Сейчас броней меньше примерно на 70% в сравнении с объемом продаж предыдущего сезона, – рассказал президент РСТ Илья Уманский. – В основном туристы едут в Крым из Краснодарского края, Ставрополья, Ростовской области. Либо отдыхают сами крымчане. Что касается лета, то я все-таки рассчитываю, что какой-то турпоток будет. Может быть, стоит рассчитывать на загрузку гостиниц около 50%».

Уманский отметил, что говорит не о линейном состоянии, а о плановых показателях. И добавил, что можно рассчитывать на рост загрузки в Крыму, когда, например, в Краснодарском крае туристам уже не будет хватать места.

Симферополь, Лиана Макоба

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