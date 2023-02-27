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Понедельник, 27 февраля 2023, 22:23 мск

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Сейсмологи уточнили информацию по землетрясению в Крыму

Землетрясение в Крыму может быть отголоском событий в Турции. Об этом заявила директор Центра сейсмической и оползневой опасности в Крыму Татьяна Горелова.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня на востоке Турции зарегистрированы очередные подземные толчки магнитудой 5,6 балла.

Через несколько часов землетрясение было зафиксировано и в Крыму.

«Крымской сейсмологической сетью зарегистрировано землетрясение силой 3,1 балла. Эпицентр землетрясения находился примерно на расстоянии 39 км от Ялты в море», – цитирует «Крым24» Горелову.

Сейсмолог предположила, что толчок мог оказаться эхом турецкого:

«Для Крыма это нормальная практика. Сейчас наблюдаем повторную активность в зоне землетрясения в Турции, которая возможно повлекла такую реакцию в нашем регионе».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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