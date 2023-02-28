Евпатория полностью осталась без воды

Евпатория осталась без воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, сегодня в1:30 поступила информация о серьезной аварии на водоводе в районе Прибрежного. Место уже обнаружено, ведутся восстановительные работы.

В школах и детских садах города приостановили занятия. Жителям населенных пунктов, запитанных от вышедшего из строя водовода обещали подвоз воды в течение дня.

Евпатория, Лиана Макоба

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