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Вторник, 28 февраля 2023, 08:36 мск

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Евпатория полностью осталась без воды

Евпатория осталась без воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, сегодня в1:30 поступила информация о серьезной аварии на водоводе в районе Прибрежного. Место уже обнаружено, ведутся восстановительные работы.

В школах и детских садах города приостановили занятия. Жителям населенных пунктов, запитанных от вышедшего из строя водовода обещали подвоз воды в течение дня.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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