Власти Херсонской области снова собираются пустить поезда в Крым

Власти Херсонской области надеются на возобновление железнодорожного сообщения с Крымом летом 2023 года. Об этом заявил врио губернатора Владимир Сальдо.

Как уже сообщал «Новый День», пустить поезда собирались еще в июле прошлого года, но потом глава РК Сергей Аксенов сообщил, что это пока невозможно из-за риска обстрелов.

Теперь власти Херсонской области вновь озвучивают подобные планы:

«Мы уже начали восстанавливать систему понятного транспортного обеспечения. К концу лета, а, может быть, и раньше получится запустить железнодорожное сообщение, которое соединит Геническ, Джанкой, Симферополь, Евпаторию – туда чаще ездят херсонцы», – сказал Сальдо. И добавил, что, возможно, прямые поезда пойдут и в Керчь.

Симферополь, Мирослава Мельник

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