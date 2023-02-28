Еще один крымский город остался без воды

Еще один крымский город полностью остался без воды.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла на север Крыма на водоводе диаметром 600 мм. Ограничено водоснабжение Красноперекопска и сел Совхозное, Таврическое, Пятихатка, Почетное.
В местном филиале «Воды Крыма» говорят, что необходимо заменить около 10 метров трубы. Устранить аварию обещают до полуночи, восстановить водоснабжение в полном объеме к 6 часам утра 1 марта.
Жителям обещают подвоз воды.
Красноперекопск, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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