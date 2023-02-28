Авариями на крымских водоводах занялись следователи

Главное следственное управление СК РФ по РК и Севастополю начало проверки по фактам аварий на водоводах в Евпатории и Красноперекопске.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью в районе села Прибрежное произошла авария на водоводе диаметром 1200 мм, питающем Евпаторию. По сведениям районной администрации более 120 тысяч жителей города остались без воды, отменены занятия в школах и детсадах.

В Красноперекопске авария зафиксирована на водоводе диаметром 600 мм, нарушено водоснабжение 683 жилых домов самого города и сел Совхозное, Таврическое, Пятихатка, Почетное.

«В настоящее время к населенным пунктам организован подвоз воды, силами снабжающих организаций ведутся восстановительные работы по устранению аварийной ситуации, – заявляют в крымском ГСУ СК. – Следственными отделами по городу Евпатория и Красноперекопску организованы процессуальные проверки: будут установлены обстоятельства возникновения аварийных ситуаций, проверен комплекс мер, направленных на их ликвидацию и оказание помощи населению. Также в рамках проверок будет дана оценка действиям уполномоченных лиц в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Свою проверку начала и прокуратура.

Симферополь, Лиана Макоба

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