В Крыму пропал новорожденный ребенок

В Симферополе пропал новорожденный ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница крымской столицы родила 25 февраля девочку. Ребенка приложили к материнской груди, а потом унесли. И больше крымчанка дочь не видела.

Врачи сказали, что девочка умерла и предложили прийти за телом 27 февраля. Когда родители пришли в больницу, главврач сообщил, что утром подписал документы и передал тело в морг. Однако в морге ребенка не оказалось.

Родители обратились в прокуратуру и следственный комитет, там долго выясняли, где может быть тело, и предположили, что его зачем-то увезли в другую больницу. Но девочки не оказалось и там.

«Минздрав ответил нам, что связался с родителями ребенка и сообщил, где тело. Семья говорит, что до сих пор не знает, где тело новорожденной и мертва ли она вообще, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Когда (и если) тело найдется, планируют сделать ДНК- тест – семья сомневается, что их дочь мертва».

Симферополь, Лиана Макоба

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