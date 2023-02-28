Аварии на крымских водоводах обещают устранить к вечеру

Аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе в Евпатории и Красноперекопском районе будут завершены до конца сегодняшнего дня. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью без воды остались Евпатория и Красноперекопск, а также ряд пригородных населенных пунктов.

«К устранению аварии привлечено более 10 ремонтных бригад. Полностью отремонтировать евпаторийский участок водовода планируется в следующем году. Это поможет избежать повторения подобных ситуаций», – сообщил Аксенов.

В мэрии Евпатории уточнили: «На данный момент подготовлен саркофаг, в ближайшее время приступят к его установке. С его помощью закроют аварийный участок. Ориентировочно в 13:00 начнется заполнение водовода, на это уйдет около 12 часов. На утро 1 марта планируется полное восстановление водоснабжения».

Евпатория, Лиана Макоба

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