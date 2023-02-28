В Верховной раде Украины пытаются оправдать массовый отлов мужчин на улицах

Военнообязанные граждане ведут себя «недостойно», пытаясь скрыться от мобилизации. Поэтому возникают «отдельные случаи» превышения полномочий сотрудниками военкоматов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, участник военной операции ВСУ в Донбассе Роман Костенко, отвечая на жалобы о силовых задержаниях мужчин в городах страны.

«Да, мы видим работу некоторых военкоматов недостаточно, скажем так, правомерной. Мы три дня назад вызвали к себе начальника управления, можно сказать, главного «военнослужащего Украины», он показывал нам цифры – что есть, чего нет. Что нам нужно иметь на перспективу», – сказал он.

«И не все наши граждане сознательно подходят к этому. Многих нужно искать, люди не появляются на комиссиях, не выполняют закон, когда при смене места жительства нужно встать на учет. Это все на военкоматах. А они должны призвать определенное количество людей за период. Если они это «провалят», это означает, что мы сдадим какой-то город, село, часть территории... У нас получается, что те, кто не становится на учет и не хочет призываться, к ним нет претензий, а к военкоматам есть. Но мы военкоматам указали на проблемы, сказали о правомерной работе, они нам сказали, чего им не хватает. К примеру, люди, которые приносят поддельные справки. Почему одни защищают страну, другие покупают справки?!», – приводит слова Костенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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