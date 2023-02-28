В Крыму проверят системы оповещения о чрезвычайных ситуациях

1 марта в Крыму будут проверять системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Без звука.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, обычно проверка системы проводится с включением электросирен и громкоговорителей. Однако на этот раз процесс решили изменить.

«Учитывая сложную обстановку в Крыму и в стране в целом, 1 марта 2023 года проверка пройдет без задействования оконечных устройств оповещения (электросирен и громкоговорителей)», – уточнили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

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