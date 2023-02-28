В Украинском парламенте анонсировали большое российское наступление

Россия пока ведёт локальные наступления, а основной удар по всему фронту готовится ближе к апрелю.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, участник военной операции ВСУ в Донбассе Роман Костенко.

«Я считаю, что все, что сейчас происходит, это действительно наступление, но оно локальное и предыдущее… Оно и не закончилось, мы видим, что они атаковали еще с осени... На тех направлениях, куда перекинули и начали наступление – это определенные активные действия по захвату наших территорий», – отметил он.

«Но это не то, на что рассчитывала Россия. Они сейчас накапливают войска, и это будет глобальнее. Во-первых, они накапливают резервы, во-вторых, даже погода не дает им возможности, и в ближайшее время не даст эффективно использовать даже то оружие, которое есть, поэтому наступление, более масштабное наступление с применением большего количества вооружения, техники – мы увидим весной. Противник рассчитывает на весеннюю кампанию, чтобы развернуться больше на Донецком и Запорожском направлениях», – считает депутат.

«Параллельно это будет Запорожское и еще два направления, по нашему мнению, – вспомогательные удары в Сумской или Харьковской областях», – сказал он.

«Но накопление может произойти через неделю-две. Это то, о чем мы думаем, и то, что мы знаем», – приводит слова Костенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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