Турция бьётся за продолжение «зерновой сделки» – Чавушоглу

Анкара прилагает все усилия для продления действия «зернового соглашения».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы упорно работаем над беспрепятственной реализацией и дальнейшим продлением Черноморского зернового соглашения», – приводит его слова Reuters.

Как известно, действие соглашения заканчивается 18 марта. В Москве уже заявили, что согласятся на продление договора только в том случае, если будут учтены интересы России. На Украине подчеркнули, что ведут переговоры по пролонгации договора, но не с Россией.

В МИД РФ между тем заявили, что Запад саботирует выполнение «зерновой сделки».

Симферополь, Валентин Карамазов

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