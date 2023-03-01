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Среда, 1 марта 2023, 19:16 мск

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Лавров назвал условие для продления зерновой сделки

Сергей Лавров. Фото из архива официального сайта МИД России

Продолжение зерновой сделки возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в кулуарах совещания глав внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» в Дели.

«При обсуждении перспектив реализации черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение «пакетного» соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки», – говорится в сообщении МИД РФ.

Зерновая сделка была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Гарантами ее выполнения выступают ООН и Турция. Соглашение включает в себя вывоз зерна из Украины и экспорт российских продуктов и удобрений. В украинского части сделка выполняется и будет действовать до 18 марта. При этом в отношении товаров из России договоренности не выполняется.

Ранее сегодня в МИД РФ заявили, что через порты Одессы и Черноморска, которые задействованы в зерновой сделке, на Украину были доставлены радиоактивные материалы, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы» и провокации против РФ.

Дели, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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