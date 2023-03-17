В Крыму обещают обойтись без ограничений для туристов

В Крыму не собираются вводить ограничения для туристов в целях предупреждения провокаций. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Правоохранителей здесь более чем достаточно, рисков никаких не вижу, никаких отдельных ограничений для туристов не будет, –заверил он. – Сил на патрулирование и поддержание общественного порядка достаточно».

По словам Аксенова, в наступающем сезоне в Крыму ожидаются туристы из новых регионов России – они уже бронируют номера.

Как ранее сообщал «Новый День», туристический сезон 2023 года может стать для Крыма одним из самых сложных за последние 30 лет: акции по раннему бронированию по привлекательным ценам, которые традиционно проводят отели и санатории зимой, в этом году не дали результата.

Симферополь, Лиана Макоба

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