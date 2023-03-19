Турция обещает «приложить усилия», чтобы Москва продлила зерновую сделку на 120 дней

Турция будет прилагать усилия для продления «зерновой сделки» и после 60 дней, на которые её согласилась продлить Россия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Египет.

«Россия согласна только на два месяца. Мы приложим усилия, чтобы после этих двух месяцев сделка была снова продлена», – сказал он.

Напомним, 17 мара постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что у США, Лондона и ЕС есть два месяца на снятие всех санкций, мешающих сельхозэкспорту из России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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