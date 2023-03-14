Зерновая сделка продлена на 60 дней

Стороны продлили зерновую сделку на 60 дней, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Именно такой срок предлагала российская сторона.

По словам Грушко, все условия и обязательства сторон в рамках соглашения сохранены. «Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер», – приводит слова замминистра ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва будет добиваться, чтобы российская часть сделки выполнялась. «Мы настойчиво будем добиваться, чтобы все обещания, обязательства, которые были даны России, а это снятие всех санкций – прямых и косвенных – для поставки сельскохозяйственной продукции РФ на международные глобальные рынки, были выполнены», – добавил дипломат.

МИД РФ во время переговоров с представителями ООН согласился на продление договоренности только на 60 дней. Москва подчеркнула, что позиция по сделке будет зависеть от снятия ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.

Киев не согласился с позицией Москвы и назвал 120 дней минимальным сроком для продления инициативы по безопасному вывозу зерна из черноморских портов под контролем Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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