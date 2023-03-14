Киев отверг позицию Москвы по зерновой сделке

В Киеве отвергли российский вариант продления зерновой сделки на 60 дней. Соглашение может быть продлено только на срок, указанный в документах, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Соглашение предполагает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция России о продлении сделки только на 60 дней противоречит документу», – написал министр на своей странице в сервисе микроблогов.

Украинские власти ждут, когда ООН и Турция озвучат свою позицию относительно сроков, поскольку являются гарантами инициативы.

Срок соглашения по вывозу зерна из украинских портов истекает 18 марта, но стороны пока не договорились о его продлении. В МИД РФ заявили, что теперь позиция Москвы по зерновой сделке будет зависеть от исполнения российской части договоренностей. Пока российская сторона согласна продлить сделку на 60 дней.

Москва неоднократно указывала на неисполнение российской части соглашения. По мнению МИД РФ, Запад намеренно саботирует выполнение условий в пользу России, поскольку американцам и «европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН».

Киев, Наталья Рязанова

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