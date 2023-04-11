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Вторник, 11 апреля 2023, 17:48 мск

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Совбез Украины: Ждём самого последнего момента, вариантов контрнаступления – куча

Данилов, фото: СНБО Украины

Решение о проведении контрнаступления ВСУ будет принято «в самый последний момент».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь СНБО Украины Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD.

При этом он утверждает, что недавняя «утечка секретных материалов Пентагона» не окажет влияния на военные планы Украины.

«Если кто-то считает, что у нас есть только один вариант, то это не имеет ничего общего с реальностью. Даже три варианта – это мало», – уверяет Данилов.

Напомним, еще накануне Данилов заявлял, что «не стоит ждать волшебных дат» в вопросе контрнаступления.

При этом замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в очередной раз подчеркнула, что комментировать контрнаступление имеют право только Зеленский, Залужный и Резников.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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