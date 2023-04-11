Австрия грозится арестовать президента РФ

Австрия готова взять под стражу президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он въедет на территорию страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День", об этом заявила министр по делам ЕС и конституции в правительстве Австрии Каролина Эдтштадлер в интервью Tagesspiegel.

«Австрия будет выполнять свои обязательства в соответствии с международным и уголовным правом. Я была судьей по уголовным делам на своей гражданской должности, и выдача этого международного ордера на арест от МУС означает, что если его нога ступит на австрийскую землю, должен быть осуществлен арест», – сказала она.

Напомним, в Госдуме готовят поправки об уголовном наказании за призывы исполнять решения западных организаций. Также в России готовы законодательно запретить деятельность Международного уголовного суда.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»