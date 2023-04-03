В Госдуме готовят поправки об уголовном наказании за призывы исполнять решения западных организаций

В Госдуме идет подготовка поправок в законы о запрете на территории России деятельности Международного уголовного суда (МУС) и международных органов, направленную против РФ и ее граждан. Об этом сегодня сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, предполагается уголовная ответственность за призывы к исполнению антироссийских решений МУС и других западных структур.

«Профильные комитеты ГД готовят поправки в федеральный закон «О безопасности», которые запретят на нашей территории деятельность Международного уголовного суда и международных органов, направленную против РФ и ее граждан», – пояснил Володин, которого цитирует пресс-служба нижней палаты парламента.

Вместе с тем спикер Госдумы отметил, что речь также идет о введении запрета публичных призывов к исполнению решений таких органов и сотрудничеству с ними. «Необходимо предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления. С этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы», – уточнил Володин.

Кроме того, предлагается наделить президента РФ полномочиями по защите граждан России в случае принятия международными органами решений, противоречащих российскому законодательству.

Напомним, 17 марта МУС выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Москва, Мария Соколова

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