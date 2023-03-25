По примеру США: в России готовы законодательно запретить деятельность Международного уголовного суда

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за запрет деятельности на территории РФ Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Глава нижней палаты российского парламента обратил внимание, что в США подобный закон действует с 2002 года.

«Ещё в 2002 году в США был принят специальный закон о защите военнослужащих, согласно которому ни один американский гражданин или союзник не может быть арестован или задержан по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

Более того, он дозволяет Вашингтону начать военную интервенцию, если на скамье подсудимых окажутся американские военные, чиновники и политики. Его неофициально стали называть «законом о вторжении в Гаагу», – пояснил Володин в комментарии в телеграм-канале.

При этом спикер Госдумы напомнил, что в Конституции РФ закреплен приоритет национального законодательства над международным. «На территории России не исполняются решения Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека и других марионеточных институтов, используемых Вашингтоном для реализации своих интересов», – отметил он.

В то же время Володин считает правильным продолжить такую работу, учитывая международный опыт.

«Первое. Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС», – подчеркнул он.

«Второе. Важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС», – добавил Володин.

Вместе с тем, как считает глава нижней палаты парламента, у Верховного главнокомандующего РФ «должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России».

Напомним, палата предварительного производства Международного уголовного суда в Гааге 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В Москве это решение расценили как новый шаг экскалации конфликта. «Любые нападки на президента РФ расцениваем как агрессию против нашей страны», – заявил тогда спикер Госдумы. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев со своей стороны констатировал «окончательное обрушение системы международного права» и допустил возможность представить «точечное применение» гиперзвуковой ракеты «Оникс» с российского корабля по зданию МУС в Гааге.

Москва, Светлана Антонова

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