В Польше усиливается бунт фермеров против украинского зерна

Польские фермеры намерены сегодня блокировать железную дорогу из Украины, протестуя против ввоза в страну украинского зерна.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает местное издание RMF24.

Акция пройдёт в районе населённого пункта Грубешев. Недовольство польских аграриев вызывает перенасыщенность рынка дешёвым украинским зерном, из-за чего они теряют доход.

Фермеры заявили, что не доверяют обещаниям нового министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса о скором введении ввозных пошлин на украинское зерно и временной приостановке ввоза в страну украинской пшеницы, а также – рапса, кукурузы и подсолнечника.

На днях замминистра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский обвинил Германию и Францию в препятствовании транзиту украинского зерна, в результате оно остаётся в Польше, а польские аграрии массово разоряются и клянут Украину и своё правительство.

Напомним, ранее польские фермеры уже перекрывали автострады из Украины из-за неконтролируемого импорта продовольствия.

Симферополь, Валентин Карамазов

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