«Всё понимаем, но...» – Варшава объяснилась перед Киевом за бойкот украинского зерна

Запрет на ввоз и транзит через территорию Польши украинского зерна не направлен против союзнического Киева, а лишь призван защитить польских фермеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета по иностранным делам польского Сейма Радослав Фогель.

«Это действия, которые предпринимаются не против кого-то, и надо четко понимать, что это не действия против Украины. У Украины есть наша поддержка, и мы понимаем, насколько для нее важно выиграть войну. Но мы должны принять меры, чтобы защитить своих производителей, своих фермеров и свой рынок», – сказал Фогель.

Напомним, ранее Польша запретила импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. В перечень запрещенных продуктов вошли зерновые, молоко, яйца, мясо, мед и т.д. Вслед за этим аналогичным образом поступили власти Венгрии. К ним собирается присоединиться и Болгария. Словакия сегодня ввела запрет на украинское зерно.

Позже Киев потребовал от Варшавы пустить украинское зерно в Польшу.

Симферополь, Валентин Карамазов

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