В Турции признали обоснованными российские претензии к зерновой сделке

Турция призвала Запад услышать российские озабоченности по зерновой сделке, чтобы Москва не остановила своё участие в ней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с критикой США и Евросоюза выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы ведем переговоры о продлении зерновой сделки. Вопрос должен быть решен, и договоренности продлены. Сделка пока продлена русскими на 60 дней. Они хотят, чтобы их ожидания были оправданы. Мы не можем сказать, что у российской стороны претензии беспочвенны», – сказал он в интервью газете Hürriyet.

«В повестке дня стоит вопрос о посредничестве турецких банков в осуществлении платежей за российское зерно и удобрения», – приводит его слова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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