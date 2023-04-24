«Никаких преимуществ»: «зерновая сделка» для России оказалась бессмысленной

Прекращение «зерновой сделки» окажет негативное влияние только на Украину, так как в отношении России соглашение фактически не работает. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как считает эксперт, «зерновая сделка» не принесла России никаких преимуществ. «Для нас эта сделка ничего хорошего так и не принесла. Хотя обещалось встречное движение. Его так и не наступило. Никакого облегчения по нашим проблемам в поставках на мировой рынок не случилось. У нас проблем выше крыши. Они, в основном, касаются таких параметров, как стоимость и условия фрахтования судов, оформление страховок… Ну, и проблемы с платежами», – констатировал он.

Злочевский подчеркнул, что на Россию прекращение «зерновой сделки» никак не влияет – «последствия не для нас, а для украинских отгрузок».

На прошлой неделе постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии движения по «зерновой сделке», которую Россия согласилась продлить до 18 мая.

Ранее в МИД заявляли, что Москва не готова продлить «зерновую сделку» после 18 мая, если не будут решены пять «системных» проблем, в числе которых отмена ограничений для поставок сельхозтехники и запчастей, страхования и захода российских судов в порты.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»