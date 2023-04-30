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Воскресенье, 30 апреля 2023, 21:31 мск

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Удар по Севастополю только начало – ВСУ

Взрыв и пожар на нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе после удара беспилотником – это подготовка к будущим активным наступательным действиям ВСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спикер Объединённого командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

«Эта работа по подрыву логистики противника является подготовительной к тому широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», – сказала она.

В Киеве между тем намекнули, что Украина может отказаться от наступления без западных самолётов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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