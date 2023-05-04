Сирия никак не доплывет до Крыма

Власти Сирии в очередной раз отложили создание крымско-сирийской судоходной компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце 2017 года Сирия заявила о желании построить в крымских портах современные склады для хранения продукции, чтобы напрямую торговать с полуостровом, исключив из схемы турецких и египетских посредников.

В марте 2018 года сообщалось, что между сторонами достигнута предварительная договоренность о создании в Крыму совместного российско-сирийского предприятия и объявлено о планах подписать в апреле того же года соглашение о подготовке прямого морского сообщения между Крымом и Сирией.

Но вопрос затянулся и подписывать соглашение о намерениях создать совместную судоходную компанию и торговый дом глава РК Сергей Аксенов и спикер Госсовета республики Владимир Константинов отправились в Дамаск лишь в октябре 2018 года.

В мае 2019 года заявлялось, что в Крыму откроется совместный российско-сирийский коммерческий банк. И снова было анонсировано морское сообщение между полуостровом и Сирией.

Прошло еще 4 года, но ни банка, ни судоходной компании так и не появилось. Был образован только крымско-сирийский торговый дом «Содружество», который к концу 2022 года накопила 3 млн рублей задолженности и претензии судебных приставов.

Правда, в начале текущего года власти РК «Содружество» перерегистрировали, перенеся юридический адрес из Симферополя в Керчь, и заключили контракт на таможенные услуги в морском порту, пишет Крымский канала, уточняя: «В каком – на сайте госзакупок не указано, но сирийцы все еще придерживаются приоритета официально работать только через Новороссийск».

«Все желания и мысли о создании Крымской судоходной, контейнерной компании и сирийских торговых домов остались лишь декларируемыми желаниями и некоторыми бизнес-миссиями в арабскую республику, – прокомментировал ситуацию председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. – Многие сетовали на санкционный режим и прочую ерунду.

Однако стоит отметить, что ГУП «Государственный зерновой оператор», созданный в августе прошлого года в Запорожской области, успешно организовал поставки судовых партий сельхозпродукции за рубеж. В том числе в Сирийскую республику.

Наверно, все-таки, не санкции нам мешают, а бестолковые управленцы на местах».

Симферополь, Олег Яковенко

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