Атака на Белгородскую область: появились раненые среди местных жителей

Проникновение диверсионной группы в Белгородскую область со стороны Украины привело к новым последствиям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Грайвороне есть еще трое пострадавших – двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Также снарядами повреждены 3 частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации. В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте. Информация по разрушениям уточняется», – написал глава региона.

Сейчас проводится эвакуация мирных жителей автобусами из зоны боевых действий.

Симферополь, Валентин Карамазов

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