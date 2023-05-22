Губернатор подтвердил проникновение диверсантов ВСУ на территорию Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил заход украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию региона.

«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ», – написал глава области в своем телеграм-канале. Гладков добавил, что российские военные вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ «принимают необходимые меры по ликвидации противника».

Ранее ряд российских телеграм-каналов сообщали о перестрелке пограничников с диверсантами у пункта пропуска «Грайворон» в селе Козинка на российско-украинской границе. Кроме того, появилась информация о боестолкновении с украинской ДРГ у деревни Дроновка. Shot со ссылкой на источник пишет, что по диверсантам работают артиллерия и авиация.

Гладков также сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Глотово Грайворонского округа пострадали два человека – мужчина и женщина. Они получили минно-взрывные ранения и были доставлены в районную больницу.

«Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – уточнил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что Грайворонский городской округ подвергся длительному обстрелу со стороны ВСУ. В пяти населенных пунктах зафиксированы разрывы украинских снарядов. В результате обстрела возникли два пожара, повреждения получили три частных домовладения.

Белгород, Наталья Петрова

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