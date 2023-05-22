Кремль назвал цель вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимир доложено о проникновении украинских диверсантов в Белгородскую область.

«Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ – верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область», – сказал он журналистам.

Песков рассказал, что сейчас ведется работа по выдавливанию ДРГ с российской территории и ее уничтожению. «Сил и средств на месте достаточно», – отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что целью таких диверсий со стороны Украины является отвлечение внимание от Артемовского направления, а также «минимизировать политический эффект» от потери украинской стороной города.

Ранее сегодня белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что на территорию Грайворонского округа проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. По его словам, российские силовики «принимают необходимые меры по ликвидации противника».

Ранее о том, что на территорию Белгородской области зашла украинская ДРГ с военной техникой, сообщили ряд российских телеграмм-каналов. Сообщалось о боестолкновениях с диверсантами в ряде населенных пунктов.

Москва, Наталья Петрова

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