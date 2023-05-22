Обстрел ВСУ привел к двум пожарам в Белгородской области

Грайворонский городской округ подвергся длительному обстрелу с украинской стороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Результатом стали два пожара и повреждения трех частных домовладений.

Обстрел начался около 09:00 часов и только к полудню сотрудники оперативных служб смогли начать подворовой обход для уточнения данных.

«Обошлось без пострадавших мирных жителей. Сработала наша система ПВО. Под минометным обстрелом находится село Козинка. Один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся. Еще один снаряд прилетел в другое частное домовладение, есть значительное разрушение несущих конструкций, поврежден автомобиль. В третьем домовладении поврежден забор», – написал глава региона в телеграм-канале.

В селе Гора-Подол загорелся склад сена у местного КФХ. В Грайвороне снаряды упали на территории автотранспортного предприятия, но разрушений нет. В селе Замостье поврежден забор частного дома.

Часть ракеты упала в огород частного дома в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы уже приступили к обезвреживанию. Нашлась работа для саперов и в Новой Таволжанке. Там украинский беспилотник сбросил бомбу около жилого дома, а еще через 100 метров упал и сам. Никто не пострадал, здания тоже целы. На месте уже работают взрывотехники и оперативные службы.

Белгород, Наталья Рязанова

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