На Украине перенесли веерные отключения с зимы уже на «июль-август»

В июле-августе на Украине могут снова отключать электричество из-за нехватки генерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

«Сейчас ситуация такова, что в июле и августе, возможно, придется снова применять отключения. Просто потому, что генерации недостаточно, генерация не может покрыть пиковые часы потребления. Судя по всему, именно бизнес первый будет ограничен в поставках электричества и будет два выхода: импортировать из Европы или вообще не работать. Однако европейское электричество в 2-2,5 раза дороже, чем в Украине», – сказал он.

Напомним, ранее директор крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что веерные отключения света возобновятся зимой, а в государственной корпорации «Укрэнерго» сообщали, что в энергосистеме страны значительно снизился доступный объем мощности и резервов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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