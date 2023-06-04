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Понедельник, 5 июня 2023, 03:18 мск

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Украина записала выехавших в РФ родителей – «похитителями» собственных детей

Родители 16 000 детей, выехавшие полными семьями в Россию из ДНР, объявлены киевским режимом «похитителями».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.

«Украинская сторона говорит о тех детях, которые были эвакуированы вместе со своими семьями. Если мама с папой решили выехать, а вы им не даете коридор для эвакуации, то о каком воровстве и незаконном вывозе детей вы говорите?», – недоумевает Морозова.

Напомним, украинские власти принудительно эвакуируют детей из прифронтовых городов ДНР без согласия родителей.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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