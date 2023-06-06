Зеленский указал папскому кардиналу, как нужно посредничать в украинском конфликте

Ватикан должен принять «формулу мира» Зеленского, если хочет быть посредником в урегулировании конфликта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителем Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи в Киеве.

«Обсудили ситуацию в Украине и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира. Поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским», – сказал Зеленский.

После Киева Дзуппи поедет в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников в том же духе прокомментировал участие Китая в мирном процессе. Он сказал, что Украина согласится рассматривать Пекин в качестве посредника по мирному урегулированию лишь в одном случае – если Китай заставит Россию «освободить все захваченные территории».

Симферополь, Валентин Карамазов

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