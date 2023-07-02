У Ватикана после поездки Дзуппи в Киев и Москву не складывается мирный план по Украине

У Ватикана пока нет проекта мирного урегулирования по Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил ранее посетивший Киев и Москву посланник Папы Римского кардинал Дзуппи.

По его словам, в ближайшее время в Ватикане намерены «поразмышлять над услышанным» в России и на Украине.

Ранее Папа Франциск заявил, что война на Украине может быть бесконечной.

В официальном заявлении, распространенном Ватиканом говорилось: «Посланник Папы, итальянский кардинал Маттео Дзуппи завершил свои консультации в Москве, где он встретился с одним из советников президента Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом. Визит был направлен на выявление гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть дорогу к миру. В этом направлении будут предприняты дальнейшие шаги».

Симферополь, Валентин Карамазов

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