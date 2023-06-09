На Украине предупреждают о возможных веерных отключениях света

На Украине возможны отключения электроэнергии из-за разрушения Каховской ГЭС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил исполнительный директор крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Производства электроэнергии пока достаточно для покрытия потребностей потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой, а вечером в связи с ограниченным количеством энергоблоков в работе может возникать дефицит мощности», – сказал он.

Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что в июле-августе на Украине могут снова отключать электричество из-за нехватки генерации.

Между тем, по данным «Укрэнерго», прорыв Каховской плотины привёл к разбалансировке всего Днепровского каскада ГЭС.

Симферополь, Валентин Карамазов

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