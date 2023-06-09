В ООН не могут официально квалифицировать подрыв Каховской ГЭС

Приведшие к разрушению Каховской ГЭС обстоятельства «всё ещё слишком неясны», чтобы квалифицировать произошедшее как военное преступление.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс, призвав провести «независимое расследование».

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана создать международную комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС, так как оно «допускает вероятность того, что за подрывом дамбы стоит Украина».

Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что отказ киевского режима от поиска виновных в разрушении Каховской ГЭС неудивителен, потому что «террористы и их спонсоры» не хотят открытия правды.

Симферополь, Валентин Карамазов

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