«Поперек горла»: Захарова объяснила отказ Киева расследовать подрыв Каховской ГЭС

Отказ киевского режима от поиска виновных в разрушении Каховской ГЭС неудивителен, потому что «террористы и их спонсоры» не хотят открытия правды, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в оскорбительном тоне высказался против предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана создать международную комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС.

Захарова отметила, что киевский режим до сих пор не может справиться с расследованием инцидента в Буче. Запрошенные ООН списки тех, кого объявили погибшими, так и не предоставлены.

«Не удивлена. Ещё бы. Где террористы и их спонсоры, а где расследование? Расследование Зеленскому встало бы поперёк горла. Но поспешу успокоить киевских «дипломатов», пусть не волнуются: расследование теракта уже идёт», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат сравнила нынешнюю ситуацию с поиском истины в деле о подрыве газопроводов на Балтике. И напомнила, как США и «вассальные страны» заблокировали в ООН российское предложение провести независимое расследование подрыва «Северных потоков».

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заверил, что Россия будет добиваться осуждения Киева за разрушение Каховской ГЭС. Этот вопрос будет ставиться на всех международных площадках.

Москва, Наталья Рязанова

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