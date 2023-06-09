МИД РФ настроен добиться осуждения Киева за подрыв Каховской ГЭС

Россия будет добиваться осуждения Киева за разрушение Каховской ГЭС, заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Постпред РФ в Женеве Андрей Белоусов допустил, что пропагандистское сопровождение диверсии ВСУ готовилось заранее.

«Мы будем ставить этот вопрос на всех международных площадках, будем добиваться осуждения киевского режима международным сообществом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, и я не сомневаюсь, что все виновные в этом преступном деянии, в этом теракте, понесут заслуженное наказание», – сказал Галузин в эфире телеканала «Россия 24».

Постпред РФ в Женеве Андрей Белоусов также назвал случившееся терактом. Он отметил, что Запад слишком быстро и единогласно возложил ответственность на Москву.

«Настораживают скоропалительные и единодушные заявления представителей «коллективного Запада» о «руке Москвы». Это наводит на мысль, что пропагандистское сопровождение диверсии готовилось заранее. А сам теракт был совершён при молчаливом согласии западных кураторов киевского режима», – приводит слова дипломата пресс-служба МИД РФ.

Белоусов напомнил, что киевский режим регулярно наносит удары по жилым кварталам российских поселений и неоднократно пытался уничтожить объекты гражданской инфраструктуры.

«Украинские националистические формирования с июля 2022 года не раз наносили по Каховской ГЭС и прилегающей к ней территории массированные ракетно-артиллерийские удары. Преступный акт в отношении Каховской ГЭС полностью вписывается в логику действий ВСУ», – добавил он.

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что в американских СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС на фоне попыток Вашингтона обелить киевский режим.

Москва, Наталья Рязанова

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