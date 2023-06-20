В Крыму определили наличие оснований для передачи полуострова в состав УССР

Рабочая группа Госсовета Крыма изучила имеющиеся документы и установила, что правовых оснований для передачи полуострова в состав УССР не было. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Как уже сообщал «Новый День», в середине мая спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что Научному совету по правотворчеству при председателе Государственного совета РК порчено детально проработать этот вопрос и подготовить соответствующее обращение в Конституционный суд РФ.

Инициативу Константинов объяснил необходимость навсегда покончить с «политико-правовым недоразумением». В Москве к этому отнеслись прохладно, отметив, что с юридической точки зрения вопрос не имеет смысла, так как он решен еще в 2014 году.

Симферополь, Олег Яковенко

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