На Украине сообщают о потере позиций на Лиманском направлении

Подразделениям ВСУ пришлось отступить на Лиманском направлении «из-за сильных атак российской армии».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники в Нацгвардии.

Правда, при этом журналисты поспешили «уточнить», что утеряна «незначительная часть позиций одним из не слишком подготовленных подразделений».

«20 июня россияне усиленно штурмовали украинские позиции на Лиманском направлении. Особенно в районе Диброва (12 км к востоку от Ямполя). От незначительной части позиций одному из вновь сформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить», – пишут СМИ.

Напомним, накануне президент Зеленский заявил, что ВСУ «двигаются только вперёд», а российская армия «теряет территории».

Между тем по сообщениям Минобороны Украины, российская армия перешла в наступление в Донбассе. Недавно стало известно о взятии важнейшего опорного пункта ВСУ «Зверинец» в Марьинке.

Симферополь, Валентин Карамазов

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