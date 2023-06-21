Крымский ученый оценил последствия возврата к переводу часов

Переходы на зимнее и летнее время отрицательно влияют на организм человека. Об этом заявил доцент кафедры медицинских наук, врач-терапевт института Медицинская академия имени Георгиевского Денис Шадуро.

Как уже сообщал «Новый День», в правительство России внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени на один час. Основным аргументом «за» стала астрономическая закономерность, которая сейчас не соблюдается в 70 регионах страны.

Власти дали отрицательный отзыв на инициативу, отметив, что в законопроекте не указаны объемы и источники финансирования расходов для возврата на летнее время. Так же авторы не указали основные технологические и организационные мероприятия, которыми должен сопровождаться перевод часов. Например, что придется менять расписания транспорта и телевещания, перепрограммировать двухфазные и трехфазные электросчетчики и так далее.

Но есть еще и физиологический аспект: смена времени 2 раза в год обернется дополнительным стрессом для человеческого организма.

«Переходы на летнее время переносятся тяжелее, чем на зимнее, поскольку приходится вставать на час раньше, – цитирует Дениса Шадуро Крымское информационное агентство. – Например, до 21 июня световой день увеличивается по несколько минут, это происходит постепенно. А резкий переход негативно влияет на организм.

Здоровый человек за несколько дней адаптируется, но для людей с хроническими заболеваниями, такими как заболевания сердечно-сосудистой системы – артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. А также для, тех, кто страдает эндокринологическими заболеваниями, такой эксперимент с временем может стать настоящим испытанием. Дело в том, что синтезы гормонов привязаны к циркадным ритмам (колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи, ред.) И процесс адаптации к новому времени будет стрессом для организма».

Симферополь, Лиана Макоба

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