В Госдуме предложили снова использовать зимнее и летнее время

Депутат Госдумы Михаил Матвеев передал в правительство законопроект о возврате сезонных переводов времени на один час. Основным аргументом «за» стала астрономическая закономерность, которая сейчас не соблюдается в 70 регионах страны.

В летнее время средний солнечный полдень в центрах регионов не должен наступать ранее 13:10 часов, пояснил Матвеев. Тогда солнце не будет всходить раньше 4:30 утра и садиться раньше 22:00 в самые длинные дни. Сейчас только 12 регионов удовлетворяют этому требованию.

«Что убедительно доказывает необходимость летнего времени. Законопроект о возврате летнего времени (сезонных переходов) сегодня отправлен на заключение в правительство РФ», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Россия с осени 2011 года перестала переводить часы на час назад или вперед при переходе на летнее и зимнее время. Действующий на тот момент президент РФ Дмитрий Медведев отменил 30-летнюю практику перевода часов. Еще в конце 2021 года каждый пятый россиянин рассказывал о желании вернуть переход на летнее и зимнее время.

Москва, Наталья Рязанова

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