Правительство завернуло законопроект о возврате летнего времени

Правительство РФ дало отрицательный отзыв на инициативу вернуть переход на летнее и зимнее время, рассказал депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Парламентарий опубликовал фотографии заключения кабмина в своей тееграм-канале. «Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», – говорится в документе.

Правительство отметило, что в законопроекте не указаны объемы и источники финансирования расходов для возврата на летнее время. И авторы не указали основные технологические и организационные мероприятия, которыми должен сопровождаться перевод часов. Например, что придется менять расписания транспорта и телевещания, перепрограммировать двухфазные и трехфазные электросчетчики.

«Все замечания заключения устранимы и носят технический характер, по сути законопроекта же не сказано ни слова», – написал Матвеев.

В середине февраля Михаил Матвеев передал в правительство законопроект о возврате сезонных переводов времени на один час. Основным аргументом «за» стала астрономическая закономерность, которая не соблюдается в 70 регионах страны после того, как часы перестали переводить в 2014 году.

Москва, Наталья Рязанова

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