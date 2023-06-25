Зеленский уговаривал по телефону Байдена «давить на Россию»

США должны воспользоваться событиями в РФ и убедить мир надавить на Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом.

«Обсудили ход боевых действий и происходящие в России процессы. Мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка», – написал он.

Между тем, президент Литвы Гитанас Науседа заявил накануне, что НАТО придется усилить восточный фланг, если Евгений Пригожин или части группы «Вагнера» окажутся в Белоруссии.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что польские военные дополнительно укрепляют рубежи на границе с Белоруссией и Калининградской областью РФ. Он добавил, что Польша внимательно следит за результатами военного мятежа в РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»