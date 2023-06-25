Зеленский уговаривал по телефону Байдена «давить на Россию»

США должны воспользоваться событиями в РФ и убедить мир надавить на Россию.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом.
«Обсудили ход боевых действий и происходящие в России процессы. Мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка», – написал он.
Между тем, президент Литвы Гитанас Науседа заявил накануне, что НАТО придется усилить восточный фланг, если Евгений Пригожин или части группы «Вагнера» окажутся в Белоруссии.
Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что польские военные дополнительно укрепляют рубежи на границе с Белоруссией и Калининградской областью РФ. Он добавил, что Польша внимательно следит за результатами военного мятежа в РФ.
Симферополь, Валентин Карамазов
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